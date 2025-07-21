Размер наказания составил 10$

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бориспольский суд Киевской области оштрафовал руководителя комплекса, в котором известный по образу Верки Сердючки артист Андрей Данилко в начале июня выступил с песнями на русском языке. Об этом говорится в постановлении суда.

По решению суда руководителя комплекса, в котором проходило выступление Данилко, привлекли к административной ответственности якобы за нарушение установленного порядка организации или проведения концертов. Во время выступления Данилко в образе Верки Сердючки исполнил две песни на русском языке. За это директору комплекса назначили 425 гривен (10$) штрафа и 605 (около 15$) гривен судебного сбора. На заседание суда руководитель комплекса не пришел.

Ранее бывший украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призывал полицию принять меры и в отношении самого Данилко за песни на русском. Однако позже артиста передумали наказывать и признали, что исполнение песен не на украинском языке вовсе не противоречит принятому в 2019 году закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". При этом Кремень отмечал, что проверки продолжатся в отношении организаторов выступления, которые допустили подобное на концерте.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. Принятый в 2019 году закон значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что часто становится поводом для конфликтов.