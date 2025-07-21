В мае 2024 года мужчина опубликовал комментарий, направленный на оправдание терроризма, позднее оперативники установили, что он изготовил взрывное устройство

БАРНАУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Новоалтайск, которого подозревают в незаконном изготовлении взрывного устройства и оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)", - говорится в сообщении.

По данным СК, в мае 2024 года в одном из мессенджеров молодой человек опубликовал комментарий, направленный на оправдание терроризма. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ РФ установили, что молодой человек изготовил взрывное устройство. Суд отправил подозреваемого под арест.