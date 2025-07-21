Угрозы жизни для пациентов и медперсонала нет, отметили в столичном департаменте здравоохранения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Задымление произошло в отделении реанимации больницы №52 в Москве. Угрозы жизни для пациентов и медперсонала нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"В отделении реанимации МКНИЦ (Московский клинический научно-исследовательский центр - прим. ТАСС) "Больница №52" произошло задымление, вызванное неисправностью облучателя - рециркулятора воздуха. Сотрудники больницы оперативно отреагировали на ситуацию до приезда специальных служб. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в помещении на момент происшествия находились четыре пациента, которые были оперативно переведены в другие отделения реанимации стационара. Больница работает в штатном режиме.