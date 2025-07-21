На Филиппинах из-за ливней приостановили работу госучреждений в части провинций

Агентство PNA пишет, что дожди продолжаются уже несколько дней

БАНГКОК, 21 июля. /ТАСС/. Власти Филиппин объявили о закрытии офисов государственных учреждений и приостановке учебных занятий на всех уровнях в столичном регионе и восьми соседних провинциях в центральной части страны из-за сильных дождей. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте офиса президента страны.

Распоряжение вступило в силу с 13:00 по местному времени. При этом уточняется, что те учреждения, деятельность которых связана с предоставлением базовых, медицинских и других жизненно важных услуг, обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированием на бедствия и катастрофы, должны продолжать работу. "Вопрос о приостановке деятельности частных компаний и офисов остается на усмотрение их руководителей", - добавили в офисе президента.

Государственное агентство PNA пишет, что проливные дожди в нескольких провинциях Филиппин, в том числе на острове Лусон, где расположена Манила, продолжаются уже несколько дней. Они вызваны юго-западным муссоном и прошедшим недалеко от территории страны тропическим штормом. Власти некоторых регионов выпустили предупреждения о наводнениях и провели эвакуацию людей в уязвимых районах.

Как сообщил филиппинский телеканал ABS-CBN News со ссылкой отчет Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению, из-за удара стихии в стране погибли пять человек, еще пять пострадали, семь - пропали без вести. Непогода затронула около 800 тыс. человек, 20 тыс. были размещены в эвакуационных центрах. Повреждения получили более 1,2 тыс. домов.