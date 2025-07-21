Преступники незаконно легализовали более 1 тыс. иностранцев и извлекли преступный доход в размере не менее 2 млн рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Четверо членов этнической группировки осуждены на сроки от двух до пяти лет за легализацию более одной тысячи иностранцев на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Вступил в законную силу приговор суда в отношении четырех членов этнической организованной преступной группы, причастных к незаконной легализации иностранных граждан на территории Московского региона", - говорится в сообщении.

Чертановский районный суд Москвы признал фигурантов виновными в инкриминируемом преступлении и приговорил Мамедова И. Г. - к пяти годам лишения свободы, Раджабова А. Р. и Раджабли Г. А. - к четырем годам лишения свободы, Мустафаева Г.У. - к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что уроженцы Азербайджана, граждане России, организовывали незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан путем изготовления поддельных миграционных документов, предоставляющих иностранцам право беспрерывно пребывать в России в течение 90 дней с момента въезда, а также оформлять патенты для осуществления трудовой деятельности. Участники организованной преступной группы незаконно легализовали более 1 тыс. иностранных граждан и извлекли преступный доход в размере не менее 2 млн рублей.

Кроме того, отметили в ведомстве, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность двух нелегальных лабораторий на территории Москвы, в которых изъяты технические средства, необходимые для изготовления поддельных документов, оргтехника с базами данных "клиентов", миграционные карты, печати различных организаций, паспорта граждан государств Центральной Азии и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.