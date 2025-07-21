В красную зону перешли Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Сумская и Харьковская области

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявили в Киевской области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Кроме столичного региона, сирены работают в Полтавской и Черкасской областях. Тревога в Сумской и Харьковской областях отменена.

По данным официального ресурса для оповещения населения, тревога распространилась также еще на шесть областей Украины. В красную зону перешли Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Сумская и Харьковская области.