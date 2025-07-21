Он подозревается в получении свыше 1,1 млн рублей за содействие в продвижении по службе и покровительство

МАЙКОП, 21 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Республике Адыгея арестован по уголовному делу о получении взятки в размере свыше 1,1 млн рублей. Фигуранту предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Установлено, что 16 июля в Майкопе фигурант <…> получил взятку в размере более 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, фигурант дела намеревался оказать содействие своему подчиненному в продвижении по службе, а также покровительство одному из образовательных учреждений, где ведется подготовка сотрудников частных охранных предприятий. Незаконные действия должностного лица были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Республике Адыгея при непосредственном участии службы собственной безопасности Росгвардии по республике.

Следователями и криминалистами проводятся действия, направленные на сбор доказательств и установление иных обстоятельств совершенного преступления.