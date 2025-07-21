Пособника террористов в "Крокусе" приговорили к 14 годам лишения свободы

Баходурджон Ахмадалиев готовил взрыв в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области приговорил Баходурджона Ахмадалиева к 14 годам лишения свободы за покушение на совершение взрыва в Новосибирске на следующий день после теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Суд признал Ахмадалиева виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тыс. рублей, отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, из них первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении. Осужденный и его защитник намерены обжаловать приговор.

Как установило следствие, Ахмадалиев незаконно купил самодельное устройство, состоящее в сборе из осколочной гранаты, снаряженной взрывчатым веществом, и взрывателя. Он также приобрел билеты в интернете для Далерджона Мирзоева и еще одного участника теракта, который произошел 22 марта 2024 года в "Крокусе".

На следующий день после трагедии в Подмосковье при досмотре автомобиля такси, на котором Ахмадалиев работал в качестве водителя, было обнаружено устройство, которое он доставил в общественное место в Железнодорожном районе Новосибирска с целью совершения взрыва. Также у осужденного была изъята религиозная литература экстремистской направленности.

Вечером 22 марта 2024 года в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Погибли 145 человек, в том числе 6 детей, пострадали более 500. По данным следствия, арестованы 27 фигурантов дела.