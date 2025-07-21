Машину ведущего шоу "Крупнокалиберный переполох" атаковали три дрона в зоне СВО

Алексей Смирнов рассказал, что удалось вовремя покинуть машину, жертв нет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Машину российского видеоблогера, ведущего шоу "Крупнокалиберный переполох" Алексея Смирнова атаковали три украинских дрона-камикадзе в зоне СВО. Об этом он сообщил ТАСС.

"Инцидент произошел в зоне СВО. Нашу машину атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. К счастью, удалось вовремя покинуть транспортное средство, жертв нет", - сказал Смирнов.

Видеоблогер с 2020 года является ведущим авторского шоу "Крупнокалиберный переполох" на YouTube, а также основателем гуманитарного батальона "Ангел", оказывающего помощь людям, проживающим в зоне боевых действий.