Сергея Козлова и Евгению Самойлову обвиняют, в частности, в госизмене и подготовке к теракту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд 4 августа приступит к рассмотрению по существу дела двух агентов Главного управления разведки Украины - Сергея Козлова и Евгении Самойловой, которых обвиняют в поджоге автомобиля с символикой V и Z, а также подготовке подрыва путей железнодорожного сообщения в Крыму и убийства военнослужащего ВС РФ в Севастополе. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"4 августа состоится первое слушание по существу", - сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры Севастополя, житель Керчи Сергей Козлов в сентябре 2023 года установил контакт с сотрудниками разведки Украины и привлек к сотрудничеству с иностранной спецслужбой свою сожительницу Евгению Самойлову. По заданию куратора фигурант научился делать коктейль Молотова и самодельные взрывные устройства. В октябре 2023 года он сжег в Керчи автомобиль с логотипами Z и V, причинив ущерб в размере более 860 тыс. рублей.

Позже украинский куратор поручил фигурантам подорвать пути железнодорожного сообщения в Республике Крым и убить военнослужащего ВС РФ в Севастополе. Совершить теракты Козлов и Самойлова не смогли, поскольку в апреле 2024 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Севастополе, куда приехали, чтобы изъять из тайника компоненты для сборки двух самодельных взрывных устройств. В отношении Козлова возбудили дела по статьям о теракте, госизмене, подготовке к теракту и другим, Самойлову обвиняют в госизмене, приготовлению к теракту и в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ.