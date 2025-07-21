Слушания пройдут в закрытом режиме

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Девятнадцать исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске доставили из СИЗО во Второй Западный окружной военный суд для их непосредственного участия в предварительных слушаниях по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Все фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокусе" доставлены в военный суд для их непосредственного участия в предварительных слушаниях, которые пройдут сегодня в закрытом режиме", - сказала представитель суда.

Дело о теракте в "Крокусе" будет слушать коллегия из трех судей. Материалы дела составляют более 470 томов, включая вещественную доказательную базу, собранную в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных видов экспертиз в отношении обвиняемых. Сегодня военный суд по итогам проведения предварительных слушаний должен определить дату рассмотрения дела по существу, а также здание, где будет проходить судебный процесс, так как судебные залы военного суда в Госпитальном переулке не смогут вместить всех участников.

Фигурантами дела являются 19 человек, среди которых как непосредственные исполнители теракта, так и их пособники. Все они внесены в РФ в перечень террористов. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, перед передачей дела в суд, по версии следствия, двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и неустановленные лица, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, организовали на территории РФ деятельность трех ячеек группировки "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство" (их деятельность запрещена в РФ). В нее они вовлекли граждан Таджикистана Мирзоева, Фаридуни, Рачабализоду, Файзова, Солиевых, Исмоилова, Гадоева, Хамидова, Лутфуллои, Курбонова, Юсуфзоду, Шарипзоду, апеллируя к их религиозным чувствам. Им дали указание совершить теракт в Москве, отмечали в Генпрокуратуре.

Соучастники преступления Исломовы и Касимов переводили террористам деньги, предоставили квартиру и автомобиль. Медов, Аушев и иные лица изготовили и передали оружие и боеприпасы. Солиевы, Исмоилов, Гадоев, Хамидов перевезли оружие и боеприпасы непосредственным исполнителям теракта. Лутфуллои, Курбонов, Юсуфзода и Шарипзода обеспечили соучастников денежными средствами.