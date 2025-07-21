Он похитил их из зоопарков Ярославской и Калужской областей с целью дальнейшей продажи и обмена на обезьяну

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мужчина предстанет перед судом за похищение кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях с целью их продажи и обмена на обезьяну. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем СЧ СУ УМВД России по Ярославской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в похищении кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях, - написала она в своем Telegram-канале. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой постановлением о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого направлено в суд".

По версии следствия, в сентябре 2024 года злоумышленник незаконно проник в вольер Ярославского зоопарка, где при помощи сачка поймал детеныша кенгуру, поместил его в сумку и вынес за территорию. Через несколько дней он также похитил двух кенгурят в зоопарке в Жуковском районе Калужской области. По данным фактам были возбуждены уголовные дела (ч. 2 ст. 158 УК РФ), они соединены в одно производство. В рамках данного дела был задержан 31-летний житель Вологодской области. Один из калужских кенгурят находился при нем в момент задержания, другой погиб. Ярославского детеныша кенгуру мужчина продал местной жительнице за 120 тыс. рублей.

"В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый совершил кражи животных с целью их продажи, а также обмена на обезьяну. В ходе следствия проведен ряд экспертиз", - рассказала представитель ведомства.