В правоохранительных органах сообщили, что все указывает на несчастный случай или естественные причины смерти

МАДРИД, 21 июля. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании не нашла ничего подозрительного в обстоятельствах смерти бывшего сотрудника МВД и Нацгвардии Украины Игоря Грушевского, обнаруженного мертвым в бассейне муниципалитета Вильяхойоса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе провинциальных правоохранительных органов.

"Ничего подозрительного не было", - отметили стражи порядка. По их версии, все указывает на несчастный случай или естественные причины смерти. "Нет ничего, что указывало бы на чью-либо причастность к этому", - добавили в гражданской гвардии, уточнив, что расследования по делу не ведется.

Как сообщила ранее пресс-служба МИД Украины, Грушевский найден мертвым в Вильяхойосе. Смерть наступила в результате утопления.

По версии газеты El Español, вечером 29 июня Грушевский плавал в бассейне жилого комплекса, где у него была квартира, и был позднее обнаружен в воде без признаков жизни. Следов насилия на теле не было, но из одного уха шла кровь.