Федора Богданчикова также подозревают в хищении более 1 млрд рублей у АО "Банк ДОМ.РФ"

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали председателя правления банка "Снежинский" по делу о коммерческом подкупе и хищении более 1 млрд рублей у АО "Банк ДОМ.РФ". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области пресекли масштабную противоправную схему, в организации которой подозревается руководитель АО "Банк конверсии "Снежинский" (банк "Снежинский") Федор Богданчиков. Его деятельность могла нанести ущерб государству на сумму свыше 1 млрд рублей. СУ СК России по Челябинской области в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере, он задержан", - сказал собеседник агентства.

Собеседник рассказал, что, по версии силовиков, с 2021 по 2025 год Богданчиков систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в "ДОМ.РФ" документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей. При этом фигурант мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 млрд рублей из средств АО "Банк ДОМ.РФ".

В правоохранительных органах рассказали, что по месту жительства и работы Богданчикова проведены обыски и иные следственные действия. Решается вопрос о его аресте.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в банке "Снежинский", основным акционером которого является бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов, в текущем году комиссией Центрального Банка России проводились контрольно-надзорные мероприятия.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области официально подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий.