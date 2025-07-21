МАДРИД, 21 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник МВД и Нацвардии Украины Игорь Грушевский утонул в бассейне того же жилого комплекса, где в феврале 2024 года убили российского перебежчика Максима Кузьминова. Об этом сообщила испанская газета El Español.
По ее информации, жители комплекса опасаются, что Грушевский также был убит.
Ранее сообщение о его гибели появилось в El Español. Издание утверждает, что вечером 29 июня Грушевский плавал в бассейне жилого комплекса, где у него была квартира, и был позднее обнаружен в воде без признаков жизни. Следов насилия на теле не было, но из одного уха шла кровь.