По информации газеты, жители комплекса опасаются, что Игоря Грушевского тоже убили

МАДРИД, 21 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник МВД и Нацвардии Украины Игорь Грушевский утонул в бассейне того же жилого комплекса, где в феврале 2024 года убили российского перебежчика Максима Кузьминова. Об этом сообщила испанская газета El Español.

По ее информации, жители комплекса опасаются, что Грушевский также был убит.

Ранее сообщение о его гибели появилось в El Español. Издание утверждает, что вечером 29 июня Грушевский плавал в бассейне жилого комплекса, где у него была квартира, и был позднее обнаружен в воде без признаков жизни. Следов насилия на теле не было, но из одного уха шла кровь.