Срок ареста продлен до 23 октября

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд до 23 октября продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в рамках расследования уголовного дела о получении им двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Как уточнил ТАСС один из его адвокатов Денис Балуев, защита обжалует продление стражи Иванову.

"Московский городской суд удовлетворил только что ходатайство следственного органа о продлении срока стражи нашему подзащитному Тимуру Иванову в рамках уголовного дела о получении им взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Срок ареста продлен еще на три месяца, то есть до 23 октября. Постановление суда мы обжалуем в апелляционной инстанции", - сказал собеседник агентства.

Мосгорсуд позднее рассмотрит аналогичные ходатайства следствия о продлении ареста в отношении признавшего вину бизнесмена Александра Фомина и заключившего сделку со следствием о сотрудничестве предпринимателя Сергея Бородина.

1 июля Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей, его бывшего подчиненного Антона Филатова - к 12,5 года колонии и штрафу 25 млн рублей. Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на 4 года и назначил 2 года ограничения свободы. Он лишен и госнаград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней. Суд также взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость фигурантов. Приговор обжалован в апелляционной инстанции, дата судебного заседания будет назначена позднее.

По этому делу, кроме Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, проходили бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский, а также топ-менеджер банка и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг, которых объявили в международный розыск и заочно арестовали, а материалы в их отношении выделили в отдельное производство.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня прошлого года стало известно о его увольнении.