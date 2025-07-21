Что известно о крушении самолета в Бангладеш

Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали по меньшей мере 19 человек. Более 150 человек с тяжелыми травмами госпитализированы, сообщил генеральный директор пожарной службы генерал Мухаммад Захед Камаль.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства крушения

Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш упал на территории колледжа в районе Уттара в Дакке.

Он разбился у входа в двухэтажное здание колледжа.

Учебный день к тому времени закончился, некоторые студенты уже ушли, но многие все еще находились внутри.

Сразу после крушения самолет загорелся, пожар распространился на здание.

На месте ЧП продолжается спасательная операция.

Начато расследование катастрофы.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, погибли 19 человек, еще 150 госпитализированы с различными травмами.

Ранее издание The Daily Star сообщало, что погибли по меньшей мере 3 человека, пострадали более 100.

При крушении, по данным пожарных, погиб пилот самолета.

Среди пострадавших числятся в основном учащиеся колледжа, на территорию которого упал самолет.

Им от 9 до 18 лет, большинство получили ожоги.

Они доставлены в национальный институт ожоговой и пластической хирургии. Многие находятся в критическом состоянии.

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