Что известно о крушении самолета в Бангладеш

Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали по меньшей мере 19 человек. Более 150 человек с тяжелыми травмами госпитализированы, сообщил генеральный директор пожарной службы генерал Мухаммад Захед Камаль.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства крушения
- Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш упал на территории колледжа в районе Уттара в Дакке.
- Он разбился у входа в двухэтажное здание колледжа.
- Учебный день к тому времени закончился, некоторые студенты уже ушли, но многие все еще находились внутри.
- Сразу после крушения самолет загорелся, пожар распространился на здание.
- На месте ЧП продолжается спасательная операция.
- Начато расследование катастрофы.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, погибли 19 человек, еще 150 госпитализированы с различными травмами.
- Ранее издание The Daily Star сообщало, что погибли по меньшей мере 3 человека, пострадали более 100.
- При крушении, по данным пожарных, погиб пилот самолета.
- Среди пострадавших числятся в основном учащиеся колледжа, на территорию которого упал самолет.
- Им от 9 до 18 лет, большинство получили ожоги.
- Они доставлены в национальный институт ожоговой и пластической хирургии. Многие находятся в критическом состоянии.
Реакция
- Власти Бангладеш объявили 22 июля днем государственного траура.
- В этот день национальные флаги будут приспущены на правительственных, государственных и учебных заведениях по всей стране, на зданиях посольств Бангладеш за рубежом.