21 июля, 14:18
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Что известно о крушении самолета в Бангладеш

REUTERS/ Stringer
© REUTERS/ Stringer

Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали по меньшей мере 19 человек. Более 150 человек с тяжелыми травмами госпитализированы, сообщил генеральный директор пожарной службы генерал Мухаммад Захед Камаль.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства крушения

  • Учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил Бангладеш упал на территории колледжа в районе Уттара в Дакке.
  • Он разбился у входа в двухэтажное здание колледжа.
  • Учебный день к тому времени закончился, некоторые студенты уже ушли, но многие все еще находились внутри.
  • Сразу после крушения самолет загорелся, пожар распространился на здание.
  • На месте ЧП продолжается спасательная операция.
  • Начато расследование катастрофы.

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, погибли 19 человек, еще 150 госпитализированы с различными травмами.
  • Ранее издание The Daily Star сообщало, что погибли по меньшей мере 3 человека, пострадали более 100.
  • При крушении, по данным пожарных, погиб пилот самолета.
  • Среди пострадавших числятся в основном учащиеся колледжа, на территорию которого упал самолет.
  • Им от 9 до 18 лет, большинство получили ожоги.
  • Они доставлены в национальный институт ожоговой и пластической хирургии. Многие находятся в критическом состоянии. 

Реакция

  • Власти Бангладеш объявили 22 июля днем государственного траура.
  • В этот день национальные флаги будут приспущены на правительственных, государственных и учебных заведениях по всей стране, на зданиях посольств Бангладеш за рубежом.
 
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