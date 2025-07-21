Новые обвинения в отношении Иванова связаны с показаниями заключившего ранее досудебное соглашение о сотрудничестве бизнесмена Сергея Бородина

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следователи готовятся официально предъявить два новых обвинения в рамках уголовного дела, которое возбудили в 2025 году в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственный комитет РФ готовится предъявить Тимуру Иванову два новых обвинения в рамках возбужденного в его отношении нового уголовного дела этой весной", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что новые обвинения в отношении Иванова связаны с показаниями заключившего ранее досудебное соглашение о сотрудничестве бизнесмена Сергея Бородина.