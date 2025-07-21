Более 150 человек госпитализировали, отметил генеральный директор пожарной службы генерал Мухаммад Захед Камаль

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июля. /ТАСС/. Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщил журналистам генеральный директор пожарной службы генерал Мухаммад Захед Камаль.

По его словам, в настоящее время подтверждена смерть 19 человек. "Более 150 человек с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницы по всей столице", - добавил он.

Ранее сообщалось о 3 погибших и 100 пострадавших. Среди пострадавших в основном учащиеся колледжа, на территорию которого упал самолет. Им от 9 до 18 лет, большинство получили ожоги. Они доставлены в национальный институт ожоговой и пластической хирургии. Многие находятся в критическом состоянии.