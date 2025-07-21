На месте работает поливальная машина, фронтальный погрузчик и бульдозер, задействованы две мотопомпы

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Пожар площадью 2,3 га ликвидируют на территории мусорного полигона в Медвежьегорске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

"По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова выехал в Медвежьегорск для урегулирования вопроса горения твердых бытовых отходов на полигоне. Непосредственно на месте провел осмотр полигона - площадь горения ТБО на полигоне составляет 2,3 га", - сказано в сообщении.

На месте работает поливальная машина, фронтальный погрузчик и бульдозер. Также задействованы две мотопомпы. С внешней стороны полигона провели проливку, а также обсыпку щебнем и песком его тела, чтобы не допустить уход огня в лесной массив.

Ранее в тушении участвовали медвежьегорские пожарные, но сейчас их участие не требуется, так как горение происходит внутри.