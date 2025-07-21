Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники донецкого отдела рыбоохраны территориального управления Росрыболовства подозреваются в браконьерстве и превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по ДНР пресекли незаконную деятельность должностных лиц донецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления федерального агентства по рыболовству, которые, используя свое служебное положение, организовывали незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова, с последующим хранением, переработкой и реализацией незаконно добытых водных биологических ресурсов в целях личного обогащения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время обысков изъято 18 самоходных плавсредств, более 25 км рыболовных сетей, 30 раколовок и около 1 тонны незаконно добытых водных биоресурсов. Также установлено, что подозреваемые брали взятки за общее покровительство и непривлечение к ответственности за лов рыбы незаконными орудиями. Сумма взяток - более 100 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий из корыстной или другой личной заинтересованности. Максимальное наказание по этой статье - до 10 лет.