Сумма ущерба составила более 4,5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области по факту разлива отходов нефтепродуктов на площади более 750 кв. м. Ущерб окружающей среде превысил 4,5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что на земельном участке по улице Гремячинской в Волгограде в результате действий неизвестных лиц на площади более 750 кв. метров произошел разлив отходов нефтепродуктов. В результате размер ущерба окружающей среде составил более 4,5 млн рублей. На основании материалов прокуратуры района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лабораторное исследование проб грунта показало многократное превышение концентраций загрязняющих веществ. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.