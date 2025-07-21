По данным следствия, более 30 обвинительных заключений в отношении жителей Купянского района, находившихся в зоне активных боевых действий, носили политически мотивированный характер

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудили уголовное дело в отношении одного из прокуроров подведомственной Киеву Купянской окружной прокуратуры. Мужчина подозревается в фабрикации уголовных дел в отношении жителей региона, которые якобы сотрудничали с властями РФ, об этом сообщили в пресс-службе УВД ВГА.

"Следственным отделом УВД ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Решетняка Дмитрия Алексеевича. <…> В ходе предварительного расследования получены доказательства того, что Решетняк, используя свое служебное положение, систематически участвовал в незаконном уголовном преследовании жителей Харьковской области, ложно обвиняя их в сотрудничестве с представителями российских властей в период нахождения региона под контролем Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый причастен к фальсификации более 30 обвинительных заключений в отношении мирных граждан Купянского района, находившихся в зоне активных боевых действий. Проведенная проверка, как сообщают в ВГА, показала, что уголовные дела "носили политически мотивированный характер".

В отношении прокурора возбуждено уголовное дело по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании, соучастии в привлечении заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, а также в применении запрещенных методов ведения войны (ч. 2 ст. 208, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 356 УК РФ).

"На основании указанных фактов Решетняк объявлен в розыск. Учитывая масштабность совершенных деяний, их системный характер и наличие признаков преступлений против правосудия и мирного населения, санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - отмечает пресс-служба.