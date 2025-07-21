Также один из исполнителей теракта Назримад Лутфуллои попросил о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Четверо фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, жертвами которого стали 149 человек, попросили Второй Западный окружной военный суд прекратить в отношении них уголовное преследование. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, один из исполнителей теракта Назримад Лутфуллои попросил о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

"В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые и их защитники заявили следующие ходатайства: Солиев - о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей, Исмоилов, Аушев, Курбонов и Исломов И. - о прекращении уголовного преследования, а Лутфуллои, Медов и Исломовы - о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей", - говорится в документе.

Второй Западный окружной военный суд приступил к предварительным слушаниям по делу в отношении 19 фигурантов. Заседание проходит в закрытом режиме, прилегающая территория суда оцеплена правоохранителями.

Ранее стало известно, что дело о теракте в "Крокусе" будет слушать коллегия из трех судей. Гособвинение представляют в суде два прокурора, один из которых Олег Лавров, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, а также заочно осужденного на восемь лет колонии за фейки о российской армии журналиста Александра Невзорова (включен в РФ реестр иноагентов) и бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца, получивших пожизненные сроки по делу об организации преступного сообщества и заказных убийствах.

Материалы дела составляют более 470 томов, включая вещественную доказательную базу, собранную в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных видов экспертиз в отношении обвиняемых. В понедельник военный суд по итогам проведения предварительных слушаний должен определить дату рассмотрения дела по существу, а также здание, где будет проходить судебный процесс, так как судебные залы военного суда в Госпитальном переулке не смогут вместить всех участников.

Фигурантами дела являются 19 человек, среди которых как непосредственные исполнители теракта, так и их пособники. Все они внесены в РФ в перечень террористов. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, перед передачей дела в суд, по версии следствия, двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и неустановленные лица, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, организовали на территории РФ деятельность трех ячеек группировки "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство" (их деятельность запрещена в РФ). В нее они вовлекли граждан Таджикистана Мирзоева, Фаридуни, Рачабализоду, Файзова, Солиевых, Исмоилова, Гадоева, Хамидова, Лутфуллои, Курбонова, Юсуфзоду, Шарипзоду, апеллируя к их религиозным чувствам. Им дали указание совершить теракт в Москве, отмечали в Генпрокуратуре.