На место выехали оперативные и коммунальные службы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Второй за сутки мост обрушился в Подмосковье из-за осадков, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В Истринском районе из-за обильных осадков и подъема уровня воды произошло обрушение моста через реку Песочная. Отрезаны от сообщения несколько домов", - сказал собеседник агентства.

Также затруднен подъезд к СНТ и коттеджному поселку "Сысоево Парк". На место ЧП выехали оперативные и коммунальные службы.

Ранее в понедельник утром дождями размыло мост в Наро-Фоминском районе. От сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ "Верейское" и "Исьма".