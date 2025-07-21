В Калмыкии штормовой ветер частично сорвал кровли на трех соцобъектах и двух МКД

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона оказывают помощь в уборке территории и занимаются разбором обрушенной кровли здания детсада поселка Кетченеры

ЭЛИСТА, 21 июля. /ТАСС/. Ветер с порывами до 25 метров в секунду частично сорвал кровли с трех социально значимых объектов, а также двух многоквартирных и двух частных домов в Калмыкии. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошли частичные срывы кровель на двух частных домовладениях, двух многоквартирных домах, а также на трех социально значимых объектах. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что население было своевременно предупреждено о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду.

Сотрудники Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона оказывают помощь в уборке территории и занимаются разбором обрушенной кровли здания детского сада поселка Кетченеры.