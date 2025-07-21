С места изъято 23 кг готовых наркотических средств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в центре Ростова-на-Дону, где производились синтетические наркотики. С места изъято 23 кг готовых наркотических средств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области ликвидировали нарколабораторию, оборудованную в частном домовладении в самом центре Ростова-на-Дону, а также задержали двоих местных жителей, подозреваемых в причастности к незаконному обороту "синтетики". <…> При обыске по месту нахождения наркоцеха оперативники обнаружили и изъяли оборудование, необходимое для производства смертоносного зелья, пластиковые канистры с химическими жидкостями, блокноты с записями лабораторных работ, произведенные наркотики массой более 23 кг", - сказано в сообщении.

Уточняется, что были изъяты также другие запрещенные вещества синтетической группы общим весом более 4 кг, которые задержанные приобретали у кураторов для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

По данным правоохранителей, организаторами лаборатории является 40-летняя местная жительница, вовлекшая в преступную деятельность 37-летнего мужчину. Он, предположительно, занимался транспортировкой и сбытом наркотиков.

Экспертиза установила, что среди изъятых веществ содержатся N-метилэфедрон, мефедрон и эфедрон в особо крупных размерах. В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), они арестованы. В настоящее время оперативники работают над установлением всех причастных к преступной деятельности.