В Кировской области снизилось в два раза число происшествий на воде

Губернатор региона Александр Соколов отметил, что серьезную роль играет помощь "родительских патрулей"

КИРОВ, 21 июля. /ТАСС/. Детская смертность в результате происшествий на воде сократилась более, чем в два раза в Кировской области в этом году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"Сегодня на оперативном совещании посмотрели тенденцию этого летнего сезона. В этом году в Кировской области количество происшествий на воде снизилось в два раза. Самое главное - более чем в два раза уменьшилась детская смертность. За этими цифрами спасенные жизни, и это результат слаженной работы всех ведомств и муниципалитетов: районы и города делают большую работу: оборудовали пляжи и места отдыха спасательными постами, провели широкую информационную работу", - написал Соколов.

Он отметил, что серьезную роль играет помощь "родительских патрулей". Также, по словам Соколова, дает результат и программа обучения детей плаванию.

"Но есть и проблемные вопросы. В Знаменском сельском поселении Яранского района местные власти закрыли пляж, хотя средства на оборудование места отдыха были выделены, теперь люди могут пойти купаться в опасные, необорудованные места. Поручил разобраться в ситуации и оперативно принять меры. Необходимо также проработать вопрос новых мест отдыха в Вятских Полянах", - отметил губернатор.

По данным правительства региона, в области открыто 28 пляжей и 44 места отдыха у воды.

В Кирове в выходные установилась теплая погода, в понедельник воздух прогрелся до плюс 27 градусов. По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник и среду в Кирове ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит от плюс 23 до 26 градусов.