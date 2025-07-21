Участок дороги перекрыт, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Осколки и элементы мебели разбросало по проезжей части Анапского шоссе в Новороссийске после вспышки газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме, участок дороги перекрыт, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели. На месте происшествия работают пожарные расчеты. Госавтоиспекторами перекрыт участок Анапского шоссе от улицы Московской до Кутузовского кольца , - говорится в сообщении.

Территория оцеплена силами ДПС и Росгвардии. Пожар происходит на пятом этаже жилого дома.

Ранее сообщалась, что в Новороссийске после вспышки газовоздушной смеси горят три квартиры в многоэтажном доме. Площадь пожара составляет 300 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал, эвакуированы 25 человек.