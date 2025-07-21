Ведутся все необходимые работы при участии МЧС и компетентных органов

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Посетитель погиб в "Скайпарке" в Сочи, сообщили в Telegram-канале высотного парка развлечений. Посещение аттракционов временно закрыли в понедельник.

Как уточняется в Telegram-канале, один из гостей парка упал с подвесного пешеходного моста. "На данный момент ведутся все необходимые работы. Прямо сейчас мы сотрудничаем с МЧС и со всеми компетентными органами, задействованными в разборе данного происшествия", - говорится в сообщении.

В сообщении на сайте "Скайпарка" также уточняется, что он закрыт по техническим причинам 21 июля.

"Скайпарк" - высотный парк развлечений в Ахштырском ущелье Сочинского национального парка. Он известен своим самым длинным в России подвесным пешеходным мостом, а также самой высокой в России банджи-площадкой.