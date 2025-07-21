В районе Абхазии после повышения уровня воды из каньона эвакуировали туристов

Люди не смогли самостоятельно выбраться из горной ловушки и позвонили спасателям

СУХУМ, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Абхазии эвакуировали из каньона в селе Хашпсы Гагрского района шестерых россиян и двоих местных граждан после резкого подъема уровня воды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Группа из шести россиян и двух местных граждан была экстренно эвакуирована из каньона реки Хашпсы в Гагрском районе. Во время путешествия группы по дну каньона резко поднялся уровень воды в реке из-за сильного ливня. Люди не смогли самостоятельно выбраться из водной ловушки и позвонили спасателям", - говорится в сообщении.

Сотрудники Гагрского пожарно-спасательного отряда обошли каньон по хребту, спустили веревки со склона горы и подняли людей наверх. Никто не пострадал.

Живописный каньон находится на высоте 80 метров над уровнем моря в Гагрском районе и является посещаемым туристами объектом.