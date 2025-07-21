Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что мужчину госпитализировали с осколочными ранениями

ГЕНИЧЕСК, 21 июля. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Новой Каховке ранен мужчина 1986 года рождения. Он получил осколочные ранения и был госпитализирован. В этом же округе в девяти населенных пунктах дважды отключалось электричество у 2,8 тыс. человек. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, удары ВСУ по территории Голопристанского округа привели к лесным пожарам площадью 2 га. "Возгорания ликвидированы. В Алешкинском округе повреждены дома в Брилевке, Абрикосовке и Раденске. Рядом с одним из них обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд", - отметил губернатор.

Украинские вооруженные формирования также обстреливали Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны, Каховку, Малую Лепетиху и Старую Маячку.