За прошедшие сутки удалось ликвидировать три лесных и три ландшафтных возгорания

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании по лесопожарной и паводковой обстановке поручил главам регионов Сибири и Дальнего Востока потушить все лесные пожары к концу недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Все пожары, действующие сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть потушены к 27 июля", - цитируют поручение Куренкова губернаторам в пресс-службе.

В настоящее время на территории РФ действуют 65 очагов лесных пожаров на площади почти 5,8 тыс. га, при этом 68% площадей этих пожаров приходится на Красноярский край.

В Иркутской области с начала пожароопасного сезона произошло 524 лесных пожара на общей площади более 25 тыс. га, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день действуют пять пожаров на более чем 1,2 тыс. га. В Якутии бушуют четыре лесных пожара на 265 га и два ландшафтных на 616 га. За прошедшие сутки удалось ликвидировать три лесных и три ландшафтных пожара. Всего с начала сезона потушено 368 природных пожаров на более 64 тыс. гектаров.

На совещании рассмотрели паводковую обстановку, она относительно спокойная. Министр призвал подчиненных готовиться к негативному развитию событий. Авиация МЧС готова к применению, спасатели готовы к оказанию помощи населению. "Тайфунов, в ближайшее время угрожающих ливнями регионам России, нет", - подчеркнули в МЧС.