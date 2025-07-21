Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону

ОРЕЛ, 21 июля. /ТАСС/. Суд в Орле назначил штраф в 150 тыс. рублей заведующей детского сада №31, из которого ушел ребенок, а затем попал в ДТП и получил травму. Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В городе Орле за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, осуждена заведующая детским садом. <...> Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей", - сказано в сообщении. Ее признали виновной по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Установлено, что осенью 2023 года женщина, зная о том, что калитка на выходе из детсада не оборудована запирающим устройством, не организовала его установку и не обеспечила присмотр и контроль за детьми со стороны подчиненных. В результате 28 сентября 2023 года малолетний воспитанник, находившийся без присмотра у здания детсада, покинул через открытую калитку территорию учреждения и был сбит автомобилем при переходе автодороги. Ребенок получил черепно-мозговую травму.