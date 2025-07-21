Сумма долга, который мужчина накопил за четыре года, составляет 1,8 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Более 1,4 млн рублей заплатит многодетный житель Кабардино-Балкарии (КБР) за то, что своевременно не платил алименты. Сумма же самого долга, который мужчина накопил за четыре года, составляет 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокуратура города Нальчика по обращению местной жительницы провела проверку исполнения законодательства о содержании несовершеннолетних детей. В результате с местного жителя взыскана задолженность по алиментам на содержание троих несовершеннолетних детей за период с января 2020 года по июнь 2024 года в размере свыше 1,8 млн рублей", - отметили в прокуратуре КБР.

Кроме того, суд обязал мужчину выплатить дополнительно свыше 1,4 млн рублей за просрочку. Отмечается, что несвоевременная уплата алиментов является основанием для взыскания неустойки.