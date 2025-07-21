В отношении журналистки "Дождя" Монгайт завели дело за фейки о ВС РФ

В случае признания вины ей может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ в отношении журналистки телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом) Анны Монгайт (признана в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Монгайт возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поводом послужили посты журналистки об ударах по Одессе, опубликованные в апреле 2022 года и в июле 2023 года в ее Telegram-канале. Монгайт может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы в случае признания ее вины. В настоящее время она находится за пределами РФ.

Она окончила журфак МГУ и работала на телеканалах НТВ и "Дождь". В марте 2022 года покинула Россию и переехала в Ригу. 25 ноября 2022 года Министерством юстиции России внесена в список иностранных агентов.