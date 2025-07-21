Движение открыли от улицы Московской до Кутузовского кольца, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено в Новороссийске по Анапскому шоссе, где горит многоквартирный дом, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что при взрыве бытового газа по проезжей части Анапского шоссе разбросало осколки и элементы мебели, участок дороги перекрыт.

"На месте пожара в Новороссийске возобновлено дорожное движение на участке Анапского шоссе от улицы Московской до Кутузовского кольца", - говорится в сообщении.

В Новороссийске после взрыва бытового газа горят три квартиры в многоэтажном доме. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Эвакуированы 25 человек. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.