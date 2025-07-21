Ранен местный житель

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Украинские военные ранили мирного жителя в Горловке ДНР, ударив с беспилотника по пассажирскому автобусу, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

"Вследствие атаки дрона украинских нацистов в Никитовском районе Горловки ранен водитель автобуса", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что был атакован пассажирский автобус маршрута №2 в жилмассиве "Комсомолец".

Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики зафиксировало 4 удара по Горловке с начала суток. Противник применил беспилотники и 155-мм артиллерию.