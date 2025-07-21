Названа причина крушения самолета ВВС Бангладеш в Дакке

Это техническая неисправность, отметили в межведомственной службе по связям с общественностью республики в распространенном пресс-релизе

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июля. /ТАСС/. Крушение учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке произошло из-за технической неисправности. Об этом сообщила межведомственная служба по связям с общественностью республики в распространенном пресс-релизе.

"Самолет вылетел в 13:06 в рамках планового учебного задания, когда возникла техническая неисправность, - говорится в пресс-релизе. - Детали будут установлены в результате расследования".

Как сообщила служба, чтобы избежать серьезной катастрофы, пилот пытался увести истребитель от густонаселенных районов.