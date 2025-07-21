Мальчика госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Одиннадцатилетний ребенок на велосипеде столкнулся с пассажирским автобусом в Красноярске. Мальчик доставлен в больницу, сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.

"По предварительной информации, сегодня вечером в районе дома №36 по ул. Львовская 11-летний мальчик, передвигаясь на велосипеде по тротуару, не справился с управлением и упал на проезжую часть. В этот момент на него допустил наезд 43-летний водитель маршрутного автобуса №85, который двигался по ул. Львовской в направлении ул. Аральской. В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.