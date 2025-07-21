Штраф составил 80 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 80 тыс. рублей бывшего исполняющего обязанности директора водоканала в дагестанском Буйнакске после массового отравления водой в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщали, что в июне 2024 года в Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились свыше 270 человек.

"Буйнакским городским судом <…> вынесен приговор в отношении бывшего исполняющего обязанности директора муниципального учреждения "Буйнакскводоканал". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). <…> Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что экс-руководитель предприятия грубо нарушил требования федерального законодательства и санитарные правила в сфере обеспечения населения качественной питьевой водой. Жителям города подавалась питьевая вода с кишечными инфекциями.

"В результате употребления питьевой воды из централизованных источников водоснабжения города Буйнакска в период с 6 по 12 июня 2024 года в медицинские учреждения обратилось 44 лица, у которых выявлены бактериальные кишечные инфекции", - добавили в пресс-службе.