Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Фрагменты сбитого беспилотника ВСУ упали на территорию детского сада и пожарной части в Бердянске Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Над Бердянском сбит вражеский БПЛА самолетного типа, осколки упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части. В детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Благо никто не пострадал - ни из детей, ни из персонала детского сада и пожарной части", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что дети были эвакуированы. На месте работают оперативные службы.