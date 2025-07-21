В Кабардино-Балкарии сошел солевой поток

Пострадавших нет, сообщил глава региона Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Селевой поток сошел в высокогорном городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии (КБР) после обильных осадков. Пострадавших нет, дома и соцобъекты не пострадали, сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Ввиду обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток. По оперативной информации на 21:25 (мск) жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. На месте дежурят подразделения МЧС России, экстренные службы, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле", - написал Коков в своем Telegram-канале.

В регионе сохраняются сложные погодные условия в течение ближайших дней. Синоптики отмечают, что в республике ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра, на реках возможен подъем уровня воды, в горах - опасность схода селей.

"Все возможные меры по противодействию паводковым ситуациям в республике принимаются, региональные и муниципальные экстренные службы готовы к работе", - добавил Коков.