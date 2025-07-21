Речь идет об автобуса 248 и 732, сообщили в столичном департаменте транспорта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Маршруты автобусов 248 и 732 временно изменены из-за дерева, упавшего на проезжую часть в районе дома 3 на улице Инициативная в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

"Из-за падения дерева на проезжую часть ДТП на улице Инициативная, в районе дома 3, временно изменены трассы следования автобусов 248 и 732. Автобусы следуют по улице Артамонова, минуя остановки "Инициативная улица, дом 9", "Инициативная улица, дом 5", "Кременчугская улица", "Интернат", - говорится в публикации.

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