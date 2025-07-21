В поисках пропавших на Белом море туристов обследовали более 1,7 тыс. кв. км

Их не обнаружили

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России обследовали более 1,7 тыс. кв. км в поисках пропавших туристов, сплавлявшихся на байдарках по Белому морю. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Карелии.

"Всего обследовали: с воздуха 1 050 кв. км; с плавсредств 695,5 кв. км. Пропавшие туристы не обнаружены", - сказано в сообщении.

Спасатели обследовали акваторию Белого моря от города Кемь и вдоль береговой линии вблизи островов Кузова, а также вели поиски по акватории Белого моря в районе острова Шуйостров. В Архангельской области вели поиски вблизи островов Олешин и Тапаруха.

Завтра поисковые работы продолжатся. Запланирован вылет спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России.

20 июля в МЧС сообщили о поисках трех туристов из незарегистрированной группы байдарочников, которые сплавлялись по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за ухудшения погоды маршрут был прерван, а группа решила вернуться назад. Четверых эвакуировали спасатели, поиски троих продолжаются. Еще двое смогли самостоятельно закончить маршрут и не нуждались в помощи.