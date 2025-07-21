В населенных пунктах продолжают восстановительные работы

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. В двух селах Республики Саха (Якутия) 32 дворовых территории были освобождены от подтопления за понедельник, 21 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале якутского ГУ МЧС.

"В Якутии стабилизируется гидрологическая обстановка. За сутки в двух населенных пунктах освобождены от воды 32 дворовые территории, в том числе 18 жилых домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент остаются подтопленными одна дворовая территория в селе Куберганя Абыйского района Якутии и один участок РАД "Оймякон".

"В населенных пунктах продолжаются восстановительные работы. Работают комиссии по подсчету ущерба и подтопленных объектов от дождевого паводка. Ведется работа по регистрации пострадавшего населения через "Госуслуги" для последующих выплат. Сегодня в пострадавшие населенные пункты спланирована доставка гуманитарной помощи и транспортировка детей", - приводятся слова заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха Александра Никифорова.