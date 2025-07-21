Дело передали в суд

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение в отношении блогера Арслана Мирзаева по делу о распространении ложной информации и пропаганде терроризма. Дело передано в суд для заочного рассмотрения, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"В прокуратуре Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арслана Мирзаева (Али Чаринский). Он обвиняется по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). <…> Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для заочного рассмотрения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый размещал в интернете материалы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы совершенных преступлениях российскими военнослужащими в городе Буче Киевской области, а также в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики. Мужчина также распространял материалы, содержащие высказывания о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания, а также направленные на формирование идеологии терроризма и убежденности в ее привлекательности.