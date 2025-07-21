Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело 10-летнего ребенка, который пропал накануне, купаясь в море в Находке. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"В результате поисково-спасательной операции обнаружено тело 10-летнего мальчика. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела следственными органами по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне днем жительница Находки привела троих детей купаться на необорудованную береговую полосу в городе. 10-летний мальчик пропал из виду в море и не вернулся, после чего были организованы поиски ребенка.