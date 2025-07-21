В ликвидации огня участвуют 179 человек и 40 единиц техники

УЛАН-УДЭ, 22 июля. /ТАСС/. Восемь возгораний действуют в лесах Бурятии на площади свыше 440 га. За сутки потушено шесть пожаров на площади 192 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

"Ликвидировано шесть возгораний в Баргузинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах на площади 192 га. Утром 22 июля продолжаются работы по тушению восьми пожаров в Иволгинском и Кижингинском районах, на общей площади 444 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы населенным пунктами и объектам экономики нет. К ликвидации возгораний привлечены 179 человек, задействовано 40 единиц техники.

На территории лесного фонда региона действует особый противопожарный режим. Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что действовавший с 13 мая режим ЧС из-за лесных пожаров отменен.