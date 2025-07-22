В ликвидации огня участвовали семь человек

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования ликвидировали возгорание, которое возникло в 63 км от села Аян Аяно-Майского района на севере Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Площадь лесного пожара, который возник в юго-западном направлении от поселения Аян, при обнаружении составляла 24 га, после увеличилась до 85 га. Возгорание произошло из-за сухих гроз, выявили его на выходных.

"Возгорание ликвидировано на площади 95 га", - сообщили в министерстве. К тушению привлекались семь человек.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировали 114 возгораний на площади более 64,1 тыс. га. Пройденная огнем на настоящий момент площадь не превышает предельный показатель, сообщается на сайте регионального правительства. В 2024 году этот показатель был превышен уже в весенний период.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим в Охотском округе, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах. На этих территориях запрещено разведение костров, выжигание сухой травянистой растительности и мусора, а также проведение любых пожароопасных работ. За нарушения требований пожарной безопасности в лесах предусмотрены значительные штрафы, размер которых может достигать до 2 млн рублей. В случаях причинения ущерба лесным насаждениям виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет.